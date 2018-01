A vítima relatou que a agência bancária possui sistemas de alarme e monitoramento, porém eles não foram acionados

publicado em 05/01/2018

A tentativa de furto foi registradaem um estabelecimento bancário, localizado na rua São Paulo, no bairro Vale do Sol (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Uma tentativa de furto foi registrada na tarde desta sexta-feira, por volta das 16h22, em um estabelecimento bancáriolocalizado na rua São Paulo, no bairro Vale do Sol.

De acordo com o boletim de ocorrência, a bancária, E.C.C., de 36 anos, ao verificar o portão lateral da agência bancária, constatou que o cadeado estava danificado e caído. Além disso, viu que as grades de proteção das janelas do prédio estavam serradas, porém nada foi levado pelo autor do crime.

A vítima relatou que a agência bancária possui sistemas de alarme e monitoramento, porém eles não foram acionados. A Polícia Técnica foi acionada, esteve no local e o crime será investigado. O autor do crime não foi identificado.