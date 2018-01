O rapaz agiu com um menor de idade, G.L.B., de 17 anos, que não possuía ficha criminal

publicado em 25/01/2018

O rapaz roubou R$ 27 de uma mercearia para comprar entorpecentes (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

O jovem A.F.C., de 18 anos, foi condenado a seis anos de prisão pelo Fórum da Comarca de Votuporanga por roubar R$ 27 de uma mercearia, localizada no bairro Residencial do Lago, próximo ao Assary Clube de Campo. O crime foi registrado em junho do ano passado e o rapaz agiu com um menor de idade, G.L.B., de 17 anos, que não possuía ficha criminal.

Os dois indivíduos entraram no local encapuzados e, sob forte ameaça de faca, roubaram a quantia em dinheiro e fugiram. A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga estava por perto e conseguiu deter os jovens.

Segundo consta no processo, A.F.C. assaltou o estabelecimento parar comprar entorpecentes e deverá cumprir a sua pena em regime fechado.