publicado em 04/01/2018

O caso foi registrado por volta do meio-dia de anteontem, na Central de Flagrantes (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da redação

Um homem, I.A., de 43 anos, foi ferido por um facão na tarde de anteontem, por volta das 12h, por outro homem, N.B.G. De acordo com a ocorrência, o registro foi feito no Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga.

A vítima estaria na praça “Nozumo Abê”, no bairro Cecap II, quando o autor do crime apareceu, munido com um facão, e desferiu-lhe um golpe. Os policiais militares tentaram localizar o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

Segundo o B.O., o facão utilizado no crime foi encontrado abandonado em um terreno baldio, próximo à praça. A arma branca foi apreendida e encaminha à perícia, requisitando exame de corpo de delito da vítima. O crime será investigado.