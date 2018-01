O indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes e encaminhado à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul

publicado em 08/01/2018

Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Força Tática prendeu no último sábado um homem, G.S.L., de 35 anos, em flagrante após furtar uma residência no bairro São João. Segundo a PM, eles tomaram conhecimento da ocorrência que estava em andamento e realizou buscas de acordo com as informações de testemunhas.

As testemunhas informaram que um homem, de calça jeans e camiseta azul, teria deixado uma residência carregando alguns objetos. O indivíduo foi localizado nas proximidades do local com um aparelho microondas e uma escada de alumínio.

G.S.L., de 35 anos, confessou o crime e afirmou que arrombou a porta da cozinha do imóvel para subtrair os objetos. Ele ainda foi reconhecido pelas testemunhas como o autor do furto.

O indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes e encaminhado à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde ficará à disposição da Justiça. (Colaborou Gabriele Reginaldo)