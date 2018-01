Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições intactas

publicado em 08/01/2018

Ele permanece à disposição da Justiça (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Da redação

A Força Tática de Votuporanga apreendeu uma arma de fogo com um homem, L.A., de 34 anos, próximo ao Parque da Cultura na noite desse domingo (7). De acordo com os policiais militares, eles receberam a informação de que um homem moreno estaria frequentando armado um estabelecimento comercial, localizado nas imediações do Parque da Cultura.

Durante patrulhamento, o indivíduo foi localizado e abordado. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Diante da situação, foi dado voz de prisão à L.A., de 34 anos, e ele foi conduzido à Central de Flagrantes. No local, foi elaborada a ocorrência de porte ilegal de arma. Ele permanece à disposição da Justiça.