publicado em 04/01/2018

Na delegacia, foram apreendidas a faca e a arma de fogo. Os dois homens foram liberados (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Da redação

Um homem, H., de 46 anos, foi preso pela Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a PM, a prisão foi efetuada durante um atendimento de ocorrência de agressão em uma oficina na rua Fioravante Davanzo.

Segundo a ocorrência, foi relatado que durante uma discussão entre familiares, o homem de 46 anos desferiu um soco em um homem, A., de 26 anos, que correu para se defender e pegou uma faca sobre uma bancada.

Com a chegada da polícia, apenas o homem de 46 anos estava no local com um revólver calibre 22. Ele foi detido, apresentado na central da Polícia Judiciária, juntamente com o rapaz de 26 anos. Na delegacia, foram apreendidas a faca e a arma de fogo. Os dois homens foram liberados. (Colaborou Gabriele Reginaldo)