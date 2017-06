Motociclista foi atingido por carro durante a madrugada desta quinta-feira (15) e faleceu no local do acidente

publicado em 15/06/2017

rua das Bandeiras ficou com muito sangue da vítima fatal (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira

Mais um acidente de trânsito fatal foi registrado na madrugada desta quinta-feira (15), por volta da 1h50, em Votuporanga. O motociclista e estudante universitário da Unifev, do curso de Arquitetura, Lucas Rafael Candido Baptista, de 22 anos, morreu após ser atingido por um carro na rua das Bandeiras, na altura do cruzamento com a rua da Alagoas.

Segundo informações apuradas pelo A Cidade, o motociclista e o veículo seguiam pela rua das Bandeiras quando o carro foi fazer a conversão na rua Alagoas e atingiu o estudante que fazia a ultrapassagem de moto. Com o forte impacto, o estudante foi arremessado da moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda na madrugada era possível avistar muito sangue na rua das Bandeiras.

O carro envolvido na colisão também ficou danificado, mas o motorista passa bem. Ainda de acordo com a polícia, o teste de bafômetro foi realizado no condutor do automóvel e a presença de álcool foi descartada. As causas do acidente, agora, serão apuradas pela polícia. Ainda não há informações sobre horários e locais de velório e sepultamento.

Trânsito perigoso