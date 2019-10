Diretor do grupo Santa Cruz revelou que chegou a abrir negociação com a rede Carrefour, mas o negócio não prosperou

publicado em 22/10/2019

Grupo francês do Carrefour chegou a negociar uma provável compra das unidades do Santa Cruz em Votuporanga (Foto: Ilustrativa)

Da redaçãoA notícia que movimentou o comércio de Votuporanga na tarde desta segunda-feira com o anúncio da venda de duas lojas da rede Santa Cruz para o grupo Amigão Supermercados quase teve outro desfecho. De acordo com Antônio Manoel, diretor do grupo Santa Cruz, a rede chegou a abrir negociação com o Carrefour, mas o negócio não prosperou.Após a negativa do grupo francês, o caminho ficou livre para a rede Amigão Supermercados, que bateu o martelo e ficou com as duas principais unidades do Santa Cruz em Votuporanga - a do Centro, na praça Matriz, e a do Pozzobon. O grupo Santa Cruz continua como proprietário de duas unidades no município - a loja do antigo Lusitana e a do antigo Teco-teco. A expectativa é que o grupo Amigão assuma 100% das as atividades das duas lojas recém-adquiridas até o fim deste ano.