Nomes foram anunciados pelo prefeito eleito na manhã desta quarta-feira (28); Sete nomes que fazem parte atualmente do governo Junior Marão permanecem

publicado em 28/12/2016

João Dado apresentou a sua equipe de secretário (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Fábio Ferreira

O prefeito eleito João Dado (SD) reuniu a sua equipe de secretários na manhã desta quarta-feira (28), no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, para que cada um apresentasse uma meta de trabalho para os 100 primeiros dias de governo. Depois, Dado conversou com a imprensa e confirmou todos os nomes escolhidos para compor seu secretariado. A indefinição de um nome segue apenas na Secretaria de Assistência Social, que atualmente é ocupada por Marli Beneduzzi Pignatari.

Ainda em outubro João Dado já havia indicado o vice Renato Martins (DEM) para assumir a pasta de Assistência Social, mas ele recusou o convite tempos depois. O restante do secretariado foi confirmado conforme nomes que o A Cidade já havia antecipado ao longo do ano. A novidade ficou por conta do anúncio do vereador Gilmar Aurélio (SD), o Gaspar, à frente da Secretaria de Obras. Sete secretários que fazem parte atualmente do governo Junior Marão permanecerão com Dado.





Confira a lista completa de secretários anunciados





Assessoria de Comunicação: Fabíola Fiorentino (sai Leonardo Liébana)

Assistência Social: indefinido (atual Marli Beneduzzi Pignatari)

Procuradoria Geral do Município: Douglas Lisboa (Assuntos Jurídicos, que tinha Mário Fernandes, deixa de existir)

Cidade: permanece José Marcelino Poli

Cultura e Turismo: permanece Silvia Stipp

Desenvolvimento Econômico: Rolandinho Nogueira (sai Diogo Mendes Vicentini)

Planejamento: Jorge Seba (extingue Desenvolvimento Urbano)

Direitos Humanos: Emerson Pereira (sai Flávio Liévana)

Educação: Encarnação Manzano (sai Silvia Rodolfo)

Esporte e Lazer: permanece Mineiro

Finanças: Diogo Mendes Vicentini (sai Egmar Marão)

Fundo Social de Solidariedade: Mônica Pescioto (sai Juliana Marão)

Chefe de Gabinete: César Camargo (sai Marcelo Marin)

Gestão Administrativa: permanece Miguel Maturana

Obras: Gaspar (sai Waldir Petenucci)

Saev Ambiental: Waldecy Bortoloti (sai Oscar Guarizo)

Saúde: Márcia Prado Reina (sai Fabiana Parma)

Trânsito, Transporte e Segurança: Jair Oliveira (sai Flávio Piacenti)