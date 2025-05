Com o sorteio de um carro e cinco motos 0km, a ação visa arrecadar recursos fundamentais para o hospital

publicado em 17/05/2025

Votuporanga mais uma vez mostra sua força solidária. Em uma manhã marcada por emoção, união e compromisso com a saúde, a Santa Casa lançou oficialmente a Noite Premiada, um evento beneficente que promete ser inesquecível. Com o sorteio de um carro e cinco motos 0km, a ação visa arrecadar recursos fundamentais para o hospital.

Mais do que um evento, a Noite Premiada nasce de um gesto nobre que une empresas, famílias, lideranças e toda a comunidade em uma corrente do bem. Cada cartela vendida transforma-se em esperança e cuidado, ampliando a capacidade da Santa Casa de salvar vidas.

Essa iniciativa emocionante teve origem na visão solidária do empresário Valmir Dornelas e do provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, que, durante a inauguração de um empreendimento em Rio Preto, deram o primeiro passo para a realização do evento. A partir daí, empresas como HSA Painéis, Ville Hotel Gramadão, Porecatu, Suzuki Motos e Marão Seguros abraçaram a causa, mostrando que, juntos, podemos transformar vidas.

Em especial, a história de solidariedade da família Marão com a Santa Casa ganhou mais um capítulo de generosidade com a doação do carro que será sorteado. O evento, que acontece no dia 22 de agosto, no Centro de Eventos Helder Galera, vai reunir convidados em uma noite de confraternização, com espetinhos, bebidas, música e muita solidariedade.

Cada ingresso dá direito a cinco cartelas para os sorteios e a entrada de cinco pessoas, reforçando o convite à participação coletiva. Os convites já estão disponíveis pela Guichê Web e na própria Santa Casa.

Ao participar da Noite Premiada, você não apenas concorre a prêmios: você investe em saúde, tecnologia, vida e amor ao próximo.

