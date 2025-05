Na semana da indústria, onde busca se homenagear a resiliência do setor industrial de Votuporanga, é impossível não recordar um dos pioneiros do setor

publicado em 31/05/2025

O ex-prefeito Juninho Marão, a matriarca da família Neyde Tonanni Marão, Nasser Marão e Carlinhos Marão (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Na semana em que Votuporanga celebra a força e a resiliência de sua indústria, é impossível não recordar de Nasser Marão, figura central na transformação econômica e industrial da cidade. Mais de três décadas após seu falecimento, seu legado permanece vivo nas avenidas, empresas e instituições que ajudou a construir.

Nasser Marão nasceu no dia 26 de maio de 1915, na cidade de Viradouro, região de Olímpia. Aos 13 anos mudou-se, com seus pais, para Mirassol, cheio de vontade de trabalhar, ao ponto de fazer com que sua mãe lhe costurasse uma calça comprida (na época os meninos só usavam calças de pernas curtas acima do joelho), para que ele pudesse passar por "maior de idade" e conseguir tirar carta de motorista.

A revelação foi feita por Waldir Aparecido Petenucci, que começou a trabalhar ainda menino na empresa "Irmãos Marão". E Nasser Marão conseguiu a tão sonhada carta de motorista e foi trabalhar com um 'caminhãozinho', bem antigo, fazendo serviços de mascate, comprando cereais e verduras nas propriedades agrícolas para revender.

O tempo passou e Marão, juntamente com seus irmãos Tufi, Marão Abdo Alfagali, Emílio e Chafic, queria ir além. Como um grande desbravador, mudou-se para Cosmorama, com a família, em 1941, onde continuaram a comprar cereais para revender e montaram um posto de gasolina.

Votuporanga começava a dar os primeiros passos e a família, então, migrou para cá, em 1948, quando a cidade tinha apenas 11 anos. Eles começaram com um posto de gasolina, na rua Amazonas, esquina com a rua Tietê. Daí em diante, conta Waldir Petenucci, começou a história de amor por Votuporanga, com a abertura de empresas, geração de empregos e muito progresso.

Os Marão montaram, então, uma revenda de tratores multimarcas e dos caminhões Studbaker. Adquiriram a concessionária de caminhões da marca Internacional. Em seguida, já em 1955, conseguiram a Concessionária Ferguson, que mais tarde, em 1962, passou a se chamar Massey Ferguson. Nesse meio tempo, em 1957, a família Marão, sempre capitaneada por Nasser, adquiriu a concessionária de caminhões Mercedes Benz.

Em 1963, aconteceu a divisão e cada um seguiu seu destino. Petenucci conta que em 1977, Nasser construiu a Marão Diesel na avenida marginal da rodovia Euclides da Cunha e em 1981 a Massey Ferguson.

Pioneirismo

Foi nessa época que Nasser Marão começou a trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. Reuniu um grupo de empresários e agropecuaristas da cidade e, em 1973, construiu o Frigorífico 4 Rios, um marco no setor industrial de Votuporanga.

Em 78, os negócios do grupo de acionistas cresceram e foi criado o Laticínios Só-Nata, com uma gama enorme de produtos alimentícios derivados do leite. Ainda dentro desse espírito empreendedor, nasceu o Frigorífico Frango Rico.

Nasser Marão sempre participou de todos os movimentos da cidade. Doou terrenos para várias instituições, como do Fórum de Votuporanga, do Rotary Club; arrematou o Estádio "Plínio Marin" em leilão (juntamente com Carlos Ferrari), por causa de dívidas com o INSS, e o repassou para a Prefeitura; liderou a campanha para a compra da primeira ambulância da Santa Casa; ajudou adquirir um aparelho de raio X, num grupo de consorciados de 40 pessoas. Também comprou o primeiro aparelho de hemodiálise da Santa Casa.

Casou-se com a professora Neyde Tonanni Marão em 26 de julho de 1969, com quem teve dois filhos: Nasser Marão Filho, nascido em 1971, ex-prefeito de Votuporanga, e Carlos Humberto Tonanni Marão.

Inspiração

Na Semana da Indústria de 2025, Votuporanga celebra não apenas o progresso atual, mas também as raízes desse desenvolvimento. A história de Nasser Marão serve como inspiração para empreendedores e líderes empresariais, lembrando que visão, trabalho árduo e compromisso com o coletivo são fundamentais para construir um futuro próspero.

Nasser Marão permanece, assim, como o eterno "Capitão da Indústria", símbolo de uma Votuporanga que honra seu passado enquanto constrói seu futuro.





