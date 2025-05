A VII Jornada Pedagógica, que neste ano teve como tema “Organizar para Incluir”, superou todas as expectativas

publicado em 17/05/2025

A VII Jornada Pedagógica, que neste ano teve como tema “Organizar para Incluir”, superou todas as expectativas e reafirmou o compromisso da Faculdade Futura com a formação de pedagogos sensíveis, críticos e preparados para os desafios contemporâneos da educação inclusiva.

As palestrantes convidadas proporcionaram reflexões profundas e abordagens fundamentais para a formação docente, promovendo momentos de aprendizado significativo, troca de experiências e verdadeira inspiração para alunos e convidados.

A Coordenadora do Curso de Pedagogia, Professora Me. Elimeire Alves de Oliveira, destaca com orgulho o envolvimento ativo dos estudantes, que participaram com entusiasmo, demonstrando interesse, compromisso e engajamento com cada proposta apresentada ao longo da jornada. "Esse protagonismo estudantil revela a força e a vitalidade do nosso curso, que se consolida, dia após dia, como referência em qualidade e inovação pedagógica", afirma Elimeire.

A Coordenadora revela ainda que esse evento de grande relevância só foi possível graças ao trabalho coeso e dedicado do corpo docente e colaboradores da Instituição, ao apoio irrestrito da gestão institucional e à valiosa parceria com o Sebrae de Votuporanga, que acolheu a comunidade acadêmica e também, externa com grande generosidade.

Na abertura do evento, a Coordenadora do Curso de Pedagogia, Elimeire Alves de Oliveira, entre o Gestor do Sebrae, Jorge Zanetti e o Gestor da Faculdade Futura, Tiago Moreno

1º Dia

Joelma Caparroz

Tema: "Avaliação Neuropsicológica e Psicopedagógica no TEA: Desafios e Estratégias para Educadores!"

2º Dia

Wesley Cristina Bego Rossini

Tema: "Contação de histórias: por onde começar?"

3º Dia

Silvia Letícia Faria