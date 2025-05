Há mais de 26 anos fornecendo madeira de reflorestamento com qualidade, agilidade e compromisso aos setores moveleiro, da construção civil e do agronegócio

publicado em 31/05/2025

Fundada em 1999, na cidade de Votuporanga (SP), a JL Madeiras nasceu com o propósito de atender às indústrias moveleiras da região. Ao longo dos anos, a empresa cresceu, modernizou sua estrutura e ampliou sua atuação, tornando-se uma referência nacional no fornecimento de madeiras de pinus e eucalipto.

Hoje, além do setor moveleiro, a JL Madeiras atende com excelência as demandas da construção civil e do mercado rural, sempre pautada pela responsabilidade ambiental e pelo compromisso com a sustentabilidade.

Durante a Semana da Indústria, a JL Madeiras reforça seu papel no desenvolvimento econômico do país, reafirmando seu compromisso com a qualidade, a inovação e o futuro sustentável da madeira no Brasil.

Rodovia Péricles Belini, km 120 – Votuporanga -SP

Telefone: 17 – 99719-3064