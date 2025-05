Com nova localização e atendimento personalizado, academia une experiência, comodidade e acompanhamento de qualidade para transformar a saúde dos alunos

publicado em 23/05/2025

Na Four Systems, cada treino é uma oportunidade de superação, com orientação de profissionais que têm mais de 20 anos de experiência no mundo fitness (Foto: Divulgação)

A Four System Academia está de cara nova — mas continua com a mesma excelência que a consolidou como referência em treinamento personalizado. Agora localizada na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3255 – piso superior, bem em frente ao Parque da Cultura, o espaço une o melhor do condicionamento físico com a tranquilidade de uma localização privilegiada, cercada de verde e amplo estacionamento.

Sob comando dos experientes personal trainers Cleber Antônio e Marciel Mega, com mais de 20 anos de atuação, a Four System mantém como principal diferencial o acompanhamento de cada aluno. O foco está na execução correta dos exercícios, prevenindo lesões e garantindo resultados consistentes.

“Nosso objetivo é entregar mais do que uma boa estrutura — é oferecer atenção total ao aluno. A combinação da musculação tradicional com o nosso Treinamento Funcional 360°, exclusivo da Four System, traz ganhos de força, resistência e equilíbrio de forma segura e personalizada”, destaca Cleber Antônio.

Além da estrutura moderna e do atendimento próximo, o novo endereço é um atrativo à parte. “A localização é perfeita. O aluno termina o treino e já pode caminhar pelo parque ou simplesmente contemplar a paisagem. Traz bem-estar e motiva ainda mais”, comenta Marciel Mega.

Além de trabalhar com o trânsito livre, onde o aluno pode frequentar no horário que preferir, a Four System aceita o benefício TotalPass e está pronta para receber novos adeptos que buscam saúde, qualidade de vida e uma experiência de treino com atenção e cuidado reais.

Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3255 – Piso Superior

Informações e agendamentos: (17) 99236-7878

Instagram: @foursystemsacademia

