publicado em 20/05/2025

A Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (Foto: Sicredi)

A Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), coordenado pelo Banco Central do Brasil, que tem como objetivo promover a educação financeira por meio de ações gratuitas em todo o país. Em 2025, o Sicredi participou ativamente da campanha, com o tema nacional "Preparando a sociedade para escolhas mais conscientes", alinhado ao mote institucional da cooperativa: construir uma vida financeira mais sustentável com os associados e comunidades para um futuro mais próspero.Entre os dias 12 e 18 de maio de 2025, o Sicredi realizou 22 ações voluntárias, com foco prioritário em empresários, associados ou não, promovendo conversas presenciais e estratégicas que impactaram 573 pessoas ao todo. As atividades abordaram práticas de planejamento financeiro, organização das finanças pessoais, consumo consciente e prevenção ao superendividamento, em sintonia com a Política de Educação Financeira do Banco Central.As ações buscaram despertar uma consciência comportamental sobre o uso responsável do dinheiro, contribuindo com a sustentabilidade financeira dos participantes e incentivando decisões mais conscientes. O público foi orientado a refletir sobre seus hábitos financeiros e a encontrar caminhos mais seguros para alcançar seus objetivos de vida — tanto pessoais quanto profissionais.Embora a 12° edição da Semana ENEF tenha se encerrado, o Sicredi segue com o propósito de promover educação financeira ao longo de todo o ano, com iniciativas contínuas por meio do programa Cooperação na Ponta do Lápis. Desenvolvido pela Fundação Sicredi, atuante desde 2020 como base das ações de educação financeira da instituição, com conteúdos acessíveis e adaptados à realidade de cada público."Sabemos que a educação financeira é essencial para uma vida mais equilibrada e próspera. Por isso, estamos presentes onde as pessoas vivem, trabalham e sonham, levando conhecimento e ferramentas que ajudam a tomar decisões mais conscientes", reforça Fabio Peterlini, presidente da cooperativa Sicredi Planalto das Águas.Os conteúdos sobre educação financeira seguem disponíveis na plataforma Sicredi na Comunidade, mesmo após a finalização da Semana ENEF. Pois, o Sicredi acredita que, ao fomentar o conhecimento, está também construindo comunidades mais resilientes, seguras e com mais oportunidades para todos.