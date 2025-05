No próximo domingo, dia 1º, a escritora votuporanguense Poliane Castelhano lança o livro “Antologia Poética – Divino Haicai”, às 15h, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”

publicado em 28/05/2025

Poliane Castelhano lança o seu primeiro livro neste domingo, na Biblioteca Municipal (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

No próximo domingo, dia 1º, a escritora votuporanguense Poliane Castelhano lança o livro “Antologia Poética – Divino Haicai”, às 15h, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, situada no Parque da Cultura, em Votuporanga.

A obra marca a estreia de Poliane, de 31 anos, no mundo editorial e reúne uma coletânea de haicais, tradicional forma poética japonesa caracterizada por três versos que convidam o leitor a refletir sobre a beleza do cotidiano em suas manifestações mais sutis.

Poliane é comunicadora formada em Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Pedagogia pela Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), além de possuir MBA em Gestão de Projetos e Inteligência em Marketing. Apaixonada por literatura, natureza e espiritualidade, ela encontrou na poesia uma forma de expressão sensível e autêntica.

“A proposta do livro é ser um ‘convite ao silêncio interior’, em meio ao cotidiano acelerado. Cada haicai é como uma janela aberta para a beleza do instante, algo que nos conecta com o divino em pequenas doses de poesia”, explicou a escritora.

A ilustradora votuporanguense Aline Moreira Bençal assina a capa do livro. A identidade visual é delicada e harmoniosa, inspirada na natureza brasileira e na atmosfera leve dos haicais.