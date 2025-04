O plano Votuporanguense, nascido em 1995 de uma iniciativa da Santa Casa de Votuporanga, completou 30 anos no dia 11 de abril

publicado em 16/04/2025

Na sede administrativa, localizada na Rua Amazonas, 3982, está o setor comercial do SanSaúde, que comemorou 30 anos de história (Foto: SanSaúde)

Atendimento próximo e humano, feito por pessoas dispostas a atender de forma resolutiva seus beneficiários. Essas são características do SanSaúde, o plano de saúde da Santa Casa de Votuporanga, uma Instituição que é referência em saúde, criado para oferecer assistência médica de qualidade para Votuporanga e região.

Com 55 especialidades médicas, incluindo cardiologia, pediatria, ginecologia, cirurgia e neurologia, mais de 130 profissionais credenciados e serviços complementares de diagnóstico e terapia, o SanSaúde conta com mais de 16.000 vidas distribuídas na área de atuação da Operadora composta pelas cidades de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

Como diferencial para seus pacientes, o plano possui um Centro Clínico próprio (na Rua Osvaldo Padovez, 3063), com atendimento de diversas especialidades, além dos profissionais que realizam consultas em clínicas particulares.

Pronto Consulta

Ainda no Centro Clínico, beneficiários SanSaúde contam com a exclusividade da Pronto Consulta, um atendimento médico para casos não urgentes, disponível de segunda a sexta, das 07h30 às 20h30, sem a necessidade de agendamento prévio.

Comercial

Na sede administrativa, localizada na Rua Amazonas, 3982, está o setor comercial do plano. Com uma equipe de vendas capacitada para atender de forma acolhedora e esclarecedora aqueles que procuram a unidade para contratação do plano de saúde, bem com atender os beneficiários do SanSaúde para autorizações de exames e questões burocráticas.

Benefícios

Pensando na qualidade de vida de seus beneficiários, o SanSaúde desenvolve programas de promoção à saúde, como: Grupo de Tabagismo, Planejamento Familiar, Saúde da Mulher (acolhimento puerperal e grupo de aleitamento materno) e a Doce Espera, um workshop voltado para as gestantes esclarecerem suas dúvidas sobre parto, aleitamento materno, puerpério e cuidados com o bebê. Outro benefício que merece destaque é a parceria firmada com as redes de farmácias Droga Raia, Drogaria São Paulo e Drogasil, que possibilita aos pacientes do plano a compra de medicamentos com descontos.

O aplicativo SanSaúde é uma facilidade oferecida pela Operadora, trazendo funcionalidades como: guia médico, autorizações, cartão virtual e consulta a utilização.

Novidade

No mês em que completa 30 anos, o SanSaúde traz um novo produto: o SanSaúde Odonto, um plano odontológico que será comercializado apenas para beneficiários Pessoa Jurídica.

O SanSaúde possui planos com abrangência municipal (Votuporanga) e regional (Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul), com cobertura de todos os procedimentos constantes no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e cobertura nacional para atendimentos de urgência e emergência em locais situados fora da área de cobertura, através da Rede CMB Saúde Suplementar.