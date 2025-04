Com um grande ecossistema de saúde, a Santa Casa de Votuporanga se consolida como uma das instituições mais completas do interior

publicado em 16/04/2025

Além de Votuporanga, o Complexo da Santa Casa de Votuporanga está presente nos AMEs de Jales e Santa Fé do Sul (Foto: Santa Casa)

Você sabia que a Santa Casa é muito mais que o Hospital? Hoje, o Complexo é dividido entre o Hospital Santa Casa de Votuporanga, a Farmácia de Alto Custo, os AMEs das cidades de Votuporanga, Santa Fé do Sul e Jales, SanSaúde e o Núcleo de Atenção à Saúde, que gerencia os Consultórios Municipais e outras unidades.

A Farmácia de Alto Custo (FAC), inaugurada em 2010, é uma unidade estadual que fornece gratuitamente medicamentos de alto valor e uso contínuo para pacientes com doenças crônicas e patologias complexas. Sob gestão da Santa Casa em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a unidade beneficia milhares de pacientes da região com agilidade, segurança e acolhimento.

Já os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) – de Votuporanga, Santa Fé do Sul e Jales – também são serviços do Governo Estadual, geridos pela Santa Casa. O AME de Votuporanga foi o primeiro a ser inaugurado, em 2007, oferecendo atendimento ambulatorial especializado com exames, consultas e pequenas cirurgias. Em seguida, o AME Santa Fé do Sul entrou em funcionamento em 2008, e o de Jales em 2009. Juntos, os três AMEs ampliam o acesso à saúde especializada de forma regionalizada e eficiente, atendendo pacientes via encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, desde 2009, a Santa Casa passou a ser responsável por gerir o Núcleo de Atenção à Saúde de Votuporanga. Esse conjunto de serviços, voltado exclusivamente para a população do município, reúne importantes estruturas da rede básica e de urgência: 14 consultórios médicos distribuídos em bairros da cidade, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), o CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD), CAPS Infantil, a Policlínica, o Mini-Hospital, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), o Ambulatório de Saúde Mental (ASM) e o Posto de Coleta de Sangue.

Essas unidades formam uma verdadeira rede de suporte à saúde pública municipal, assegurando que o cidadão votuporanguense tenha acesso contínuo e de qualidade ao cuidado médico, desde a atenção primária até os atendimentos de urgência, passando também pela saúde mental e atendimento especializado a pacientes com HIV/AIDS. O Núcleo possui ainda Serviço de Diagnóstico e Imagem, onde são realizados raios-x e ultrassom, ampliando a capacidade de diagnóstico e contribuindo para um atendimento mais rápido e eficaz em todas as frentes da rede municipal de saúde.

A instituição também conta com o SanSaúde, o plano de saúde da Santa Casa, que oferece assistência médico-hospitalar com a confiança de quem há 30 anos cuida da vida. Além disso, a Santa Casa mantém parcerias com importantes centros diagnósticos e especializados, como a Vital Imagem, Togni Medicina Nuclear, Instituto do Rim, Endos, Hemocárdio, BioExame e Pró-Cárdio – fortalecendo ainda mais sua capacidade de atendimento integral, ágil e resolutivo.