O encontro ocorreu em formato presencial em Guarapuava/PR e online em Votuporanga/SP.

publicado em 25/03/2025

O Presidente Fabio Peterlini também reforça sobre a importância do momento assemblea (Foto: Sicredi)

A cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP reuniu, na última sexta-feira (21), os Coordenadores de Núcleo em Assembleia Geral Ordinária. O evento tem como objetivo validar as decisões votadas nas Assembleias de Núcleo, marcando o fim do ciclo assemblear de 2025.

Ao todo, ocorreram 22 encontros presenciais – nas regiões do Paraná e Noroeste Paulista – onde foram apresentados resultados financeiros e não financeiros referentes ao ano de 2024. Oportunizando os associados a colocar em prática o seu papel de donos do negócio, decidindo sobre o futuro da cooperativa.

“Nesta sexta (21), encerramos o ciclo assemblear com a Assembleia Geral Ordinária, com a participação dos Coordenadores de Núcleo. Este momento é muito importante para cooperativa pois valida as decisões votadas em assembleias anteriores, além de concretizar o nosso compromisso com a transparência e com a gestão democrática”, comenta Valmir Dzivielevski, Diretor Executivo.