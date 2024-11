Entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, o Presidente da Sicredi Planalto das Águas, Fabio Peterlini, e o Diretor Executivo, Valmir Dzivielevski, estiveram na região Noroeste Paulista para participarem do Encontro de Coordenadores de Núcleo da região, realizado em Jales, em 01/11.

Em decorrência da agenda, eles decidiram aproveitar a oportunidade para realizar momentos de bate-papo e aproximação dos colaboradores que integram as equipes das agências paulistas, acompanhados do Gerente Regional de Desenvolvimento, Edemar Junior, quem também participou das rodas de conversa.

Os encontros foram dinâmicos, nas próprias dependências das agências, e permitiram que todos interagissem de forma leve, simples, próxima e ativa, priorizando o relacionamento presencial.

No decorrer da conversa, foram abordados assuntos gerais, envolvendo um panorama da cooperativa, que vem em constante expansão no Noroeste Paulista e na região paranaense de Guarapuava, além da oportunidade de cada colaborador se apresentar e falar um pouco de sua trajetória no Sicredi.

Os momentos também contaram com cafés organizados pelas equipes das agências, que valorizam a iniciativa da Diretoria e reconhecem a importância de interações como essas, já que a sede da cooperativa é localizada em Guarapuava, no Paraná.

A ação de aproximação reforça as razões pelas quais o Sicredi foi reconhecido este ano como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, conforme ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2024, consultoria de alcance global que se dedica a certificar organizações que proporcionam ambientes positivos e engajadores aos seus colaboradores.

Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar.