Para prevenir acidentes durante o período que deve ser de lazer, a Neoenergia Elektro separou algumas orientações importantes

publicado em 02/07/2024

Concessionária elaborou orientações para evitar acidentes envolvendo eletricidade as férias das crianças (Foto: Divulgação)

As férias escolares estão chegando. O período é sinônimo de diversão e maior permanência das crianças em casa. Durante os dias longe das escolas, as crianças costumam utilizar mais os smartphones, vídeo games e demais eletroeletrônicos. Por mais simples que seja, o manuseio desses equipamentos requer atenção, pois o uso de energia elétrica para mantê-los ligados pode oferecer riscos. Para prevenir acidentes durante o período que deve ser de lazer, a Neoenergia Elektro separou algumas orientações importantes.

Equipamentos eletroeletrônicos, como videogames e computadores, devem ser ligados ou desligados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio. A fiação, inclusive, deve estar em perfeitas condições. Se o cabo apresentar algum desgaste no isolamento, o aparelho não deve ser conectado à tomada, caso contrário, pode provocar choque elétrico. O cuidado com o uso de tablets e smartphones, deve ser maior, especialmente quando as baterias estiverem sendo carregadas nas tomadas. Não é recomendado que as crianças utilizem esses aparelhos (para jogar ou trocar mensagens) durante o carregamento.

Orientações de segurança:

As crianças devem ficar longe de tomadas, fios e aparelhos elétricos; No caso de tomadas, o ideal é utilizar protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos, risco potencializado pela curiosidade natural das crianças;

Em ambientes internos e áreas livres de condomínios, as pessoas devem ficar distantes de quadros de energia e subestações internas (mais conhecidas como casas de força);

Só os responsáveis pela manutenção das instalações elétricas dos prédios e condomínios, ou seja, profissionais qualificados, podem ter acesso a essas áreas. A recomendação é válida também para imóveis que possuem geradores de energia elétrica;

O uso definitivo do famoso “T” (benjamim) e extensões devem ser eliminados, pois, além de sobrecarregar as tomadas, podem causar curtos-circuitos e incêndios;