A abertura dos portões está marcada para às 9h e o início do evento às 10h

publicado em 15/05/2024

O evento se destaca como um dos maiores relacionados à cultura pop asiática do Noroeste Paulista (Foto: Divulgação)

O Votu Otaku Fest chega na 9ª edição neste sábado (19), a partir das 9h, até às 18h, no Assary Clube de Campo. O evento se destaca por ser um dos maiores relacionados à cultura pop asiática do Noroeste Paulista e por trazer para o palco referencias da cultura nerd e geek, o que atrai visitantes de diversas cidades e estados próximos em busca de diversão e entretenimento. A abertura dos portões está marcada para às 9h e o início do evento às 10h.

O cronograma de divulgação do evento conta com atrações e convidados especiais incluindo o dublador Marco Ribeiro, o músico Zé da Viola e a cantora Kika Tristão, mas não para por ai o evento ainda conta com a participação de figuras da comunidade cosplay, como Ayu, Katsukio, Eder Cosmaker e Nanda Takashi. A programação do evento promete trazer atividades para toda a família, com painéis informativos, workshops, competições de cosplay e K-pop.

Interessados em participar desta edição podem adquirir seu ingresso no site oficial ou nos pontos de vendas na loja Guerreiro Offline (R. Tocantins, 3559 - Vila Marin, Votuporanga – SP) e Loja Scapin (Rua Amazonas, 3261 – Centro, Votuporanga-SP). Existem dos tipos de passaportes, ingresso normal no valor de R$25,00 + 1kg de alimento não perecível e ingresso vip que dá direito a foto com os dubladores e pôster exclusivo autografado no valor de R$50,00.

Pensando em quem decide aproveitar o evento de última hora, a venda de ingressos estará disponível na entrada do evento. No dia do evento, o valor da entrada será R$30 + 1kg de alimento não perecível. A doação do alimento não perecível é obrigatória tanto para quem comprou o ingresso antecipado, quanto para quem comprar no dia, isto porque a arrecadação será revertida para entidades assistenciais de Votuporanga.