publicado em 17/05/2024

A vereadora Jezebel Silva teve uma audiência com o ministro dos Esportes, André Fufuca, onde solicitou recursos para a cidade (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A vereadora Jezebel Silva (PP) esteve em Brasília em busca de recursos e investimentos para Votuporanga. Um dos encontros foi com o ministro dos Esportes, André Fufuca, que é de seu partido, onde apresentou algumas das demandas do município.

Em audiência com o deputado federal Fausto Pinato (PP), a vereadora votuporanguense solicitou emenda parlamentar no valor de R$100 mil a ser destinado para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para o desenvolvimento de projetos esportivos para autistas, como aulas de jiu-jitsu, que é um projeto em andamento e atende dezenas de crianças e jovens, e também para a implantação de uma brinquedoteca inclusiva a ser criada no Parque da Cultura.

Conforme a vereadora, essa reivindicação vem de encontro com os anseios das famílias dos portadores de Transtorno do Espectro Autista, visto a dificuldade encontrada em áreas de convivência pública, de locais voltados especialmente para eles, considerando todos os fatores que envolvem o autismo.

“Desta forma, a implantação de um local apropriado para eles, com atividades lúdicas, sensoriais, vem reforçar o nosso compromisso com a inclusão social. Dentro desse contexto, solicitamos a apresentação de emenda parlamentar junto ao Governo Federal, no valor de R$100 mil para a aquisição dos itens necessários”, destacou a vereadora.

Em outra indicação, Jezebel solicitou emenda parlamentar no valor de R$300 mil para a reforma de ampliação da Escola de Artes João Cornachione – Oscarito. Para a vereadora, a Escola de Artes atende, de forma gratuita, crianças e jovens com o oferecimento de aulas de diversos instrumentos.

“Considerando que a Escola de Artes é fundamental para que os alunos tenham um melhor desenvolvimento cognitivo, pois, o aprendizado com instrumentos musicais, estimula o cérebro, aprimora a capacidade de aprendizado e aumenta a criatividade, contribuindo assim, com o desenvolvimento em sala de aula. É válido ressaltar que as aulas contribuem também como desenvolvimento social e emocional, pois, de certa forma, promovem a disciplina e a responsabilidade, traz benefícios para a autoestima e autoconfiança, reduz o estresse e a ansiedade, bem como facilita a socialização dessas crianças e jovens”, justificou Jezebel.