A revista traz matérias especiais sobre as mães, a figura mais importante de nossas vidas; a edição já é distribuída na cidade e na região

publicado em 29/05/2024

Começa a ser entregue a mais recente edição da revista Destaque Cidade, produzida pelo Grupo Cidade de Comunicação, responsável pelo Jornal A Cidade de Votuporanga e pelas rádios Cidade FM 94,7 e 88,5 de Cardoso. A edição é dedicada a uma das figuras mais importantes em nossas vidas: as mães.

Em comemoração ao Mês das Mães, a revista presta um tributo sincero a essas mulheres incríveis, reconhecendo seu amor incondicional, sua dedicação e seu papel fundamental na construção de lares felizes e saudáveis. Entre tantas histórias de luta e perseverança, destacamos a de Adriana Miranda, um exemplo eterno de força e fé.

Adriana, que nos deixou recentemente, será sempre lembrada por sua resiliência. Adriana combateu seu próprio bom combate. Diagnosticada com câncer de mama em dezembro de 2021, em plena pandemia da Covid-19, ela enfrentou a doença com uma coragem inspiradora. Casada com Márcio Bucalon, da Extra Centro Automotivo, e mãe dedicada de Ana Laura, João Lucas e Heloísa Fernanda, Adriana deixa um legado de perseverança que nunca será esquecido por aqueles que tiveram a honra de conhecê-la.

Outra história comovente que apresentamos é a de Catharina Helena Garcia Martins, uma mãe que enfrenta os desafios de criar um filho com Síndrome de Down. Aos 39 anos, Catharina não se deixa abater pelas dificuldades; ao contrário, encara cada obstáculo de frente e faz o melhor por seu filho, Marco Antônio. Sua jornada é um testemunho de amor incondicional e dedicação.

Nesta edição contamos também a linda história de 100 anos de vida de dona Palmira Biscassi Catanozzi, mãe de muitos, mas que nunca engravidou, um exemplo de carinho, amor e atenção ao próximo. Uma pessoa que no auge de seu singelo ofício, pôde alcançar a vida de jovens, com carência afetiva, limitações físicas ou intelectuais, as quais dificultavam o rendimento escolar e que de certa forma, eram tocados por um colo acolhedor, de uma senhora com palavras doces de sotaque italiano.

Ser mãe é um papel desafiador que exige um equilíbrio constante de atenção, cuidado, energia e responsabilidade. Neste mês dedicado a elas, ressaltamos a importância de cuidar da saúde mental, um tema abordado pela psicóloga Isabela Lima, da Santa Casa de Votuporanga. Isabela enfatiza que o bem-estar das mães é fundamental não apenas para elas, mas para toda a família.

Além das homenagens às mães, nossa edição destaca a história de Tércio Miranda, proprietário do touro de rodeio mais valioso do Brasil, que celebrou seus 50 anos com uma festa memorável, organizada por sua esposa Rosana Miranda. Realizada no Centro de Eventos Valério Giamatei, em Votuporanga, a comemoração foi um verdadeiro espetáculo.

Por falar no mundo dos rodeios, cobrimos o emocionante Valentim Rodeio Show e apresentamos uma série de reportagens sobre as realizações da Prefeitura de Álvares Florence, destacando os esforços em prol do desenvolvimento da cidade.

Neste Mês das Mães, celebramos as histórias de vida que nos inspiram e reforçamos a importância de reconhecer e valorizar a dedicação de todas as mães. Elas são, sem dúvida, as grandes guerreiras de nossas vidas.