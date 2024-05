A efetivação do registro como novo aluno de uma das instituições parceiras do Provão Paulista deve ser feita até nesta quarta

publicado em 21/05/2024

Convocados devem efetivar matrícula até amanhã no portal das instituições; quarta e última chamada será em 27 de maio (Foto: Flávio Florido/EducaçãoSP)

Estudantes que concluíram a 3ª série do Ensino Médio na rede pública em 2023 têm mais uma chance para ingressar no ensino superior ainda este ano. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou ontem a terceira chamada para matrículas de estudantes aprovados no Provão Paulista Seriado nos cursos que terão início no segundo semestre de 2024.

A efetivação do registro como novo aluno de uma das instituições de ensino superior parceiras do Provão Paulista deve ser feita até nesta quarta-feira (22). Esta é a terceira e última chamada para as matrículas na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e penúltima chamada para as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

Os candidatos podem consultar o resultado no site oficial do processo seletivo provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. Aqueles que não efetivarem a inscrição, que deve ser feita de forma online no portal de cada instituição, perdem a vaga.

Entre os cursos superiores com vagas estão a faculdade de comércio exterior, logística, marketing, ciência de dados, sistemas para internet, entre outras cerca de 90 nas Fatecs. Licenciatura em pedagogia, matemática e letras faz parte dos cursos disponíveis na Univesp.

A quarta e última chamada das Fatecs está prevista para o dia 27 de maio.

Provão Paulista

Implantado de forma inédita pelo Governo do Estado no ano passado, o Provão Paulista Seriado é a porta de entrada de estudantes do Ensino Médio no curso superior, nas instituições paulistas parceiras da Seduc-SP, a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e as Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).