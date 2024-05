Dois cupons sorteados, entre eles o do prêmio principal, uma motocicleta Honda Biz, saíram do Posto Vilar

publicado em 24/05/2024

Os dois prêmios com cupons do Vilar comprovam que o posto de combustíveis é mesmo pé quente (Foto: Divulgação Associação Comercial)

Quando o assunto é sorte, o Posto Vilar está com tudo. Na campanha promocional do Dia das Mães, que sorteou mais de R$ 25 mil em prêmios, dois cupons saíram do estabelecimento da avenida José Marão Filho, entre eles o do prêmio principal, uma motocicleta Honda Biz zero quilômetro.

“Eu fui no Vilar com minha esposa e minha neta, então passamos na conveniência, compramos mais algumas coisas e preenchemos o cupom”, contou o motorista Aparecido Pestana, de 50 anos, morador do bairro Pacaembu, que ganhou a Honda Biz.

O outro cupom sorteado do Posto Vilar foi o de Gilberto Mantovani da Costa, que ganhou um vale-compras de R$ 1 mil.

A promoção do Dia das Mães foi realizada pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga) junto com as empresas parcerias, principalmente a Cantoia Figueiredo Empreendimentos, patrocinadora da Honda Biz. Mais de R$ 25 mil em prêmios foram sorteados na manhã no dia 14 de maio, na praça da Concha Acústica, com a presença de imprensa, convidados especiais e população.

Além da Biz, os prêmios foram cinco vales-compra no valor de R$ 1 mil e cinco aparelhos Alexas. A entrega aos sortudos ocorreu na manhã de quarta-feira (22), na Cantoia Figueiredo.