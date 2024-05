A Prefeitura de Valentim Gentil entregou dois ingressos para cada criança das escolas municipais aproveitarem a festa

publicado em 03/05/2024

As crianças da rede pública municipal poderão aproveitar dos brinquedos do Parque (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Os parques de diversão dentro dos eventos de Festa de Peão, realmente fica marcado na memória afetiva da maioria das crianças. Pensando nisso, a Prefeitura de Valentim Gentil não vai deixar que nenhuma criança fique de fora da brincadeira durante os dias de festa na cidade e por isso comprou 3,5 mil ingressos para serem entregues a elas aproveitarem no Valentim Rodeio Show.

A iniciativa partiu do próprio prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura (PSDB), que contou também com exclusividade, nos microfones da Cidade FM, em entrevista ontem a tarde. Foram entregues dois ingressos para cada criança da escola pública municipal da cidade vizinha.

“Temos o parque de diversão, ontem [quarta] adquirimos 3,5 mil ingressos, que passarei dois ingressos para os estudantes das escolas municipais para todas elas poderem ter esse privilégio de estar andando no brinquedo. Para não ter aquela criança que viu o parque e ficou com vontade e o pai não pôde comprar. Pensamos nisso, e comprei para distribuir”, disse o prefeito Adilson.

O parque está localizado dentro da estrutura do Recinto de Exposições “Maria Cavalin”, com dezenas de brinquedos para crianças de todas as idades, inclusive, pela primeira vez, uma roda gigante está no local com muita luz e diversão que todos os jovens procuram no recinto.