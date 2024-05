Ao lado de prefeitos da região, Carlão se reuniu na sede da CDHU, em São Paulo, para cobrar agilidade nas obras

publicado em 17/05/2024

Ao lado de prefeitos da região, Carlão se reuniu na sede da CDHU, em São Paulo, para cobrar agilidade nas obras (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) pediu agilidade na tramitação dos projetos para construção de 140 moradias em Parisi, Mira Estrela e Três Fronteiras e também solicitou informações sobre a construção de 518 casas em Américo de Campos, Nhandeara, Pontes Gestal, Ilha Solteira e Votuporanga (desfavelamento), que aguardam apenas a ordem de serviço pelo governo estadual.

A cobrança se deu na companhia dos prefeitos, em uma reunião nesta semana com a diretoria da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), em São Paulo, e apresentou a evolução dos processos.

“Uma das minhas principais funções como deputado é auxiliar os municípios e prefeitos com demandas perante o governo estadual. A questão da moradia popular é de fundamental importância para a nossa população. Por isso, sempre que necessário, a gente pede agilidade na tramitação dos processos, porque o sonho de todo brasileiro é ter a casa própria, para reunir a sua família, poder trabalhar e ter tranquilidade. Temos vários projetos habitacionais em andamento pelo interior paulista e vamos trabalhar para que eles se tornem realidade”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Em Parisi, o plano contempla 40 unidades habitacionais, restando agora a licitação, por parte da CDHU, do projeto de implantação do conjunto habitacional. A área cedida pela prefeitura já passou por avaliação e foi aprovada.

O prefeito Oclair Barão Bento participou da reunião e informou que o objetivo é acelerar a construção das moradias. “Agradeço ao deputado Carlão Pignatari por sempre nos auxiliar com os projetos e demandas junto ao governo estadual. Sempre que a gente precisa, ele está à disposição para nos atender e buscar soluções para a nossa população”, disse o prefeito.

Em Mira Estrela, estão previstas 50 casas. A prefeita Priscilla Fernanda Cobacho do Prado já adquiriu a área para a implantação do empreendimento e agora aguarda a regularização perante o cartório para finalização a doação à CDHU.

“Os projetos habitacionais no Estado de São Paulo são uma parceria entre os municípios e a CDHU. As cidades entram com as áreas, e o governo realiza a infraestrutura de guia, sarjeta, asfalto, galerias, iluminação e a construção das moradias. Trabalhamos para que tudo isso seja realizado o mais rápido possível”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

Já em Três Fronteiras, o projeto para a construção de 50 unidades habitacionais está em fase de licenciamento. Após essa etapa, a licitação para o empreendimento poderá ser iniciada. O prefeito Rubens José Belão (Bim Belão) também esteve presente na reunião. “Vamos conseguir avançar com os projetos, graças ao apoio do deputado Carlão Pignatari, a quem agradeço sempre pelo apoio”, disse.

Ordem de Serviço

Na reunião com o diretor de Engenharia e Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, também foi solicitado informações sobre a Ordem de Serviço para início da construção das 518 moradias em Américo de Campos, Nhandeara, Pontes Gestal, Ilha Solteira e Votuporanga.

Todo o processo já foi concluído, inclusive as obras de infraestrutura, como asfalto, guia, sarjeta, galeria de água de chuva, saneamento e iluminação pública, restando apenas a construção das casas. O prefeito de Pontes Gestal, Esmeraldo Cristiano Carolino, afirmou que estão previstas 116 casas na cidade. “Estamos aguardando ansiosos a construção das moradias na cidade”, disse.

O projeto em Ilha Solteira prevê cem moradias, enquanto que em Américo de Campos são 80 unidades. Já em Nhandeara estão previstas 37 moradias, e em Votuporanga são 185, que receberão as famílias do processo de desfavelamento dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.