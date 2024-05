Segundo eles, além da suspensão das aulas, outras atividades foram paralisadas e isso pode afetar diretamente nos cursos

publicado em 22/05/2024

Alunos do IFSP cobram o fim da greve, uma delas foi Malu Helena de Mello e Castro, que cursa Engenharia Elétrica na instituição (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Mesmo acreditando que o movimento grevista é legítimo, alunos do Campus de Votuporanga do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) dizem estar sendo prejudicados pela paralisação e cobram uma solução urgente para a situação. Segundo eles, além da suspensão das aulas, outras atividades foram paralisadas e isso pode afetar diretamente nos cursos.

Um dos relatos nesse sentido partiu da estudante Malu Helena de Mello e Castro, que cursa Engenharia Elétrica na instituição. Para ela, a greve tem afetado diretamente o desempenho acadêmico de todos os alunos.

“Foi algo que pegou a gente desprevenido. Estávamos em época de provas bimestrais, primeiras provas do semestre, fomos bombardeados com isso, em uma quinta-feira resolveram fazer a paralisação total no Campus, no dia anterior tínhamos tido uma prova bimestral, fizeram essa paralisação, e no dia seguinte decidiram que iriam aderir à greve a partir do dia 22, que era na segunda-feira, mas sem saber se iriam cancelar o calendário se iriam dar adiamento as provas e trabalhos, se todos os professores iriam aderir à greve. Algo desorganizado de primeira mão, aí afetou bastante porque não sabíamos se continuávamos no ritmo de estudo esperando que algum professor voltasse a dar aula, se a gente parava e esperava para voltar mais para frente, aí todo mundo começou a ficar pensando "será que vamos perder esse ano", mexeu muito com a cabeça de todo mundo, sem dúvidas”, ponderou a estudante.

Ainda segundo a jovem, toda a manifestação seria bem-vinda e, inclusive, contaria com a adesão da maioria dos alunos, todavia, a paralisação tem deixado os alunos preocupados com o futuro.