publicado em 23/05/2024

Os alunos do 1º período do curso de Engenharia Agronômica da Unifev participaram, neste mês de maio, de um trabalho de campo em áreas pré-definidas de Votuporanga para a coleta de dados topográficos e vegetais. O grupo foi acompanhado pela docente Profa. Dra. Janaína Andréa Cucato.

De acordo com Janaína, o principal objetivo da atividade foi a elaboração de plantas baixas e memoriais descritivos por meio do estudo topográfico e da vegetação em diversas áreas do município. A atividade também visou proporcionar aos alunos a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, por meio de visitas técnicas e estratégicas que permitiram o desenvolvimento de habilidades essenciais.

Com o objetivo de levar o conhecimento além da sala de aula Janaina conta, "Essa atividade exige precisão e atenção aos detalhes resultando na elaboração do projeto e planejamento de áreas ambientalmente fragilizadas, tanto no ambiente urbano, quanto rural, os quais são o campo de aplicação e abordagem do engenheiro agrônomo”, explicou a docente.

O trabalho foi desenvolvido por meio da visita aos locais definidos, da observação, do levantamento de dados das áreas e do registro fotográfico para a coleta de dados topográficos em Votuporanga, com objetivo de inserir os alunos na realidade do mundo profissional, e proporcionando experiências práticas na área

