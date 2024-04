A casa em questão fica na rua Acre. De acordo com a Polícia Militar, o fogo teria sido provocado pelo ex-companheiro de uma das moradoras da casa, que teria praticado o crime por não aceitar o término do relacionamento

publicado em 10/04/2024

Rose Seba, e a secretária de Direitos Humanos, Karolline Bianconi, visitaram a casa incendiada para prestar apoio à família (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanhada da secretária de Direitos Humanos, Karolline Bianconi, a casa que foi devastada por um incêndio na noite de domingo (7), no bairro Santa Luzia, para prestar apoio à família, que perdeu praticamente tudo o que lutou por anos para construir. Uma campanha solidária também foi aberta para ajudar esta família a se reerguer.

A casa em questão fica na rua Acre. De acordo com a Polícia Militar, o fogo teria sido provocado pelo ex-companheiro de uma das moradoras da casa, que teria praticado o crime por não aceitar o término do relacionamento. Ele chegou a ser preso, mas depois foi liberado enquanto seguem as investigações sobre o caso.

“Nesse momento, a família encontra-se abrigada e levamos ajuda emergencial para auxiliar aqueles que mais necessitam. Como representantes do poder público, estamos unindo esforços para oferecer ainda mais suporte nesse momento difícil”, disse a primeira-dama.