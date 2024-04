O evento, que é uma promoção do Bar Dom Pedro, promete agitar Votuporanga e atrair um grande público da cidade e região

publicado em 05/04/2024

Dino Fonseca se apresenta neste sábado (6), no Assary Clube de Campo Foto: Divulgação

Daniel Marques

Votuporanga se prepara para receber uma noite de música, emoção e boas vibrações com a apresentação do cantor Dino Fonseca, que ocorre neste sábado (6), às 20h, no Assary Clube de Campo. O evento, que é uma promoção do Bar Dom Pedro, promete agitar a cidade e atrair um grande público.

Com um repertório que mescla pop, rock e flashback, Dino Fonseca tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical nacional, sendo reconhecido como um dos grandes expoentes do flashback no Brasil. Sua última apresentação em Votuporanga, no Bar Dom Pedro, foi um verdadeiro sucesso, com ingressos esgotados rapidamente.

A expectativa para o show de amanhã é ainda maior, com a presença da rádio oficial do evento, a Cidade FM 94,7, que está sorteando convites para os ouvintes. Com mais de 150 milhões de plays nas plataformas musicais, Dino Fonseca tem cativado um público fiel, que não quer perder a oportunidade de vê-lo ao vivo.

Para completar a noite, a banda Faixa Adicional, de Ribeirão Preto, também subirá ao palco, garantindo muito rock nacional e internacional.

Dino Fonseca, além de sucesso nos palcos, também é reconhecido na internet, sendo o idealizador do projeto “Acoustic Sessions”, onde apresenta clássicos do rock e flashback interpretados por artistas de renome internacional, como Roxette, Rod Stewart, Billy Ray Cyrus e Elton John, entre outros.

Com uma proposta musical única e envolvente, o show promete atrair não só os moradores de Votuporanga, mas também público de toda a região. Prepare-se para uma noite inesquecível de boa música e muita energia positiva com Dino Fonseca e banda.

Ingressos

Os pontos de vendas de ingressos são a rádio Cidade FM 94,7, Recanto Gaúcho, Assary e no Bar Dom Pedro. Há convites para três setores: pista, mesa simples e mesas open bar e open food.

Dino Fonseca

O ano de 2006 foi um marco inicial na carreira musical de Dino Fonseca, quando ele encantou a plateia com seu primeiro show na escola. Esse momento revelou seu talento bruto e também acendeu a chama de uma promissora trajetória na música.

Em 2008, ele transformou aspirações em realidade ao gravar seu primeiro CD. Esse álbum inaugural marcou seu ingresso formal no mundo fonográfico e estabeleceu as bases para uma carreira repleta de realizações musicais.

Em 2014, Dino deu um passo corajoso ao gravar o primeiro “Acoustic Sessions”. O projeto revelou sua sensibilidade musical e marcou o início de uma nova fase em sua carreira. O ano de 2015 testemunhou a continuidade do sucesso dele com o lançamento do segundo “Acoustic Sessions”. Este trabalho consolidou sua reputação como um artista versátil e habilidoso na interpretação acústica.