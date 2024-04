A iniciativa, parte da campanha "Um Só Coração: Seja Vida na Vida de Alguém", foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Colégio Notarial do Brasil

publicado em 05/04/2024

A AEDO poderá ser preenchida em qualquer um dos 8,3 mil cartórios de notas (Foto: Divulgação)

Os cartórios de todo o país anunciaram o lançamento de um documento eletrônico que permitirá a oficialização da vontade dos cidadãos que desejam ser doadores de órgãos. A iniciativa, parte da campanha "Um Só Coração: Seja Vida na Vida de Alguém", foi anunciada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e o Colégio Notarial do Brasil.

A AEDO (Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos) poderá ser preenchida em qualquer um dos 8,3 mil cartórios de notas do país, de forma gratuita. As autorizações serão armazenadas em um sistema eletrônico acessível aos profissionais de saúde para comprovar o desejo de quem faleceu.

Os cidadãos interessados poderão autorizar a doação dos órgãos: coração, pulmão, rins, intestino, fígado, pâncreas, medula, pele e músculo esquelético. Para obter a autorização eletrônica, basta acessar o site da AEDO, preencher um formulário eletrônico e agendar uma videoconferência com o cartório selecionado para identificação e assinatura do documento eletronicamente.