publicado em 05/04/2024

A meta é aumentar seu potencial energético, visando instalar aparelhos de ar-condicionado nos quartos da instituição (Foto: Lar São Vicente)

Daniel Marques

Daniel Marques



Com 65 anos de importantes trabalhos prestados em Votuporanga, o Lar São Vicente de Paulo é uma das entidades mais tradicionais do município. Agora a instituição lidera uma campanha solidária para ampliar seu projeto de energia solar, o que é necessário para a instalação de aparelhos de ar-condicionado nos quartos.



Há muito tempo, o ar-condicionado deixou de ser item de conforto e passou a ser necessidade na região Noroeste Paulista. O Lar São Vicente de Paulo, reconhecido por sua dedicação aos idosos da comunidade, lançou a campanha preocupada, principalmente, com a saúde dos atendidos.



A ideia é adquirir mais placas solares. A meta é aumentar seu potencial energético, visando instalar aparelhos de ar-condicionado nos quartos da instituição. Recentemente, a entidade recebeu a doação de quatro desses aparelhos, e agora busca meios para viabilizar sua instalação.



A necessidade de ampliar a energia solar se torna evidente quando se considera o contexto local. Com o calor intenso que caracteriza a região, a climatização dos quartos é uma prioridade para garantir o bem-estar dos moradores do Lar.



Um dos pontos altos da campanha foi a generosa doação de uma pessoa da comunidade, que preferiu não ser identificada. Sozinha, ela contribuiu com R$ 15 mil e, com o apoio de amigos, conseguiu arrecadar mais R$ 3.810. Esse gesto solidário totalizou uma doação significativa de R$ 18.810 para a causa.



Apesar desse avanço, o Lar ainda precisa levantar mais recursos para alcançar o orçamento total do projeto, estimado em R$ 35 mil. Atualmente, a instituição está em busca de mais R$ 16 mil para atingir sua meta. Vale ressaltar que o Lar São Vicente de Paulo tem 25 apartamentos e atualmente conta com cerca de 83 placas solares. Porém, nenhum dos quartos possui ar-condicionado instalado, evidenciando a necessidade urgente de expandir o projeto de energia solar para proporcionar maior conforto aos seus residentes.



A campanha em andamento representa não apenas uma iniciativa para garantir o bem-estar dos idosos atendidos pela entidade, mas também um exemplo de solidariedade e engajamento comunitário. Com o apoio da população, o Lar São Vicente de Paulo espera alcançar sua meta e proporcionar um ambiente mais fresco e confortável para aqueles que mais precisam.



A entidade



Atualmente, 46 pessoas idosas residem no Lar, que fica na rua Germano Robach, 2.931, no bairro Melhoramentos, na zona sul de Votuporanga.

Doações

Quem puder e desejar, pode doar pelo PIX: lsvpvotuporanga@hotmail.com (são as primeiras letras de Lar São Vicente de Paulo). É muito importante que no PIX seja anotado “ENERGIA SOLAR”.