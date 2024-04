O evento contou com a participação de empresários interessados em compreender suas obrigações frente às fiscalizações do Procon

publicado em 05/04/2024

A palestra promovida pela Associação Comercial e Procon ocorreu na manhã de ontem (Foto: ACV)

A Associação Comercial de Votuporanga e o Procon uniram esforços para promover uma palestra educativa sobre os Direitos do Consumidor, destinada aos empreendedores do município. O evento, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), no auditório da ACV, contou com a participação de empresários interessados em compreender suas obrigações frente às fiscalizações do Procon.

O palestrante foi Alexandre Cavalheiro, coordenador regional do Procon-SP, com sede em São José do Rio Preto. Ele destacou a importância de disseminar o conhecimento, não apenas entre os consumidores, mas também entre os fornecedores, visando promover relações de consumo mais harmoniosas e o respeito aos direitos do consumidor.

“Um dos pilares da política estadual de Defesa do Consumidor realizada pelo Procon-SP é trazer esse tipo de conhecimento para consumidores, e também para os fornecedores. Com esse conhecimento, eles [os empreendedores] podem ajustar suas condutas, sempre visando fazer valer os direitos do consumidor”, explicou ao jornal A Cidade.

O Procon-SP, que é a Fundação Procon do Estado de São Paulo, realiza ações de fiscalização em todo o Estado com o objetivo de coibir práticas abusivas por parte dos fornecedores. Leandro Vinícius da Conceição, coordenador do Procon de Votuporanga, ressaltou a importância do evento. Ele observou que esse tipo de palestra é muito importante porque orienta os empreendedores da cidade sobre as normas corretas e evita possíveis transtornos.

Por sua vez, o presidente da ACV, Glauco Ventura, enfatizou a parceria da Associação Comercial de Votuporanga em eventos como esse, que visam contribuir com os empreendedores locais.