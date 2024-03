Sob o comando do técnico Marcinho Fukuiama, as equipes femininas de 60+ e 70+ enfrentaram a equipe de Urânia em um duelo emocionante

publicado em 12/03/2024

Sob o comando do técnico Marcinho Fukuiama, as equipes femininas de 60+ e 70+ enfrentaram a equipe de Urânia em um duelo emocionante (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

As equipes de voleibol adaptado da Prefeitura Municipal de Votuporanga deram início à sua preparação para os Jomi (Jogos da Melhor Idade) com um jogo amistoso neste sábado. Sob o comando do técnico Marcinho Fukuiama, as equipes femininas de 60+ e 70+ enfrentaram a equipe de Urânia em um duelo emocionante.

No primeiro confronto, a equipe de 60+ lutou bravamente, mas acabou sendo derrotada por 3 sets a 0, com parciais de 9x15, 8x15, 12x15 e 10x15, em uma hora de jogo. Já a equipe de 70+ conquistou uma bela vitória por 3 sets a 1, com parciais de 15x08, 9x15, 15x09 e 15x05, também em uma hora de partida.

O jogo foi uma excelente oportunidade para as equipes de Votuporanga ganharem experiência, especialmente considerando que muitas atletas estão estreando na modalidade e se adaptando a uma forma de jogar bastante diferente do voleibol convencional.

No final do mês, está programado o jogo de retorno contra Urânia, desta vez em Votuporanga, buscando uma melhor preparação e aprimoramento visando os JOMI. Além disso, o time masculino também terá sua preparação iniciada, com um jogo em Jales no dia 23/03, visando a competição regional.