publicado em 07/03/2024

Uma das vítimas acabou sendo transferida ao Hospital de Base em São José do Rio Preto (Foto; Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um capotamento registrado na manhã desta segunda-feira (4), na rodovia Euclides da Cunha entre Estrela d´Oeste e Jales deixou vítimas, sendo uma delas transferida ao Hospital de Base em São José do Rio Preto.

De acordo com a ocorrência, dois homens, de 51 e 72 anos, foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Um deles teria sofrido escoriações e sangramento ativo, enquanto o outro apresentava escoriações na cabeça e nos braços, ambos com suspeita de traumatismo craniano.

O quadro clínico dos pacientes não foi divulgado pelas autoridades, assim como o motivo da transferência de um deles para São José do Rio Preto.

O acidente envolveu uma família de Campinas, composta por cinco pessoas, que estava a caminho de um velório em Goiás. O condutor, um homem de 51 anos, perdeu o controle do veículo, um Honda, que capotou várias vezes, sendo lançado para o guardrail e finalmente parando no acostamento do lado oposto da rodovia, na contramão.

O condutor, com 51 anos, sofreu escoriações e sangramento ativo, sendo encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis pela equipe do Samu. O passageiro mais idoso, um homem de 72 anos, também foi levado para a Santa Casa pelo resgate do Corpo de Bombeiros, apresentando escoriações na cabeça e nos braços.