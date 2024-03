Assim como para o funcionalismo da Prefeitura, os aumentos foram de 4% e 10% respectivamente

publicado em 26/03/2024

Os vereadores aprovaram na noite de ontem os projetos que reajustam o salário e o vale-alimentação dos servidores da Câmara (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária dessa segunda-feira (25), os projetos que tratam do reajuste salarial e também no vale-alimentação dos servidores da Casa de Leis. Assim como para o funcionalismo da Prefeitura, os aumentos foram de 4% e 10% respectivamente.

As propostas não geraram grande discussão na Casa, mas nos bastidores houve um manifesto dos funcionários do Legislativo onde se cobrava um maior reconhecimento pelo seu trabalho e também pelo fato da Câmara de Votuporanga ser uma das mais econômicas do Estado, o que abriria margem para um reajuste melhor.

Apesar de consideraram justa a reivindicação, os vereadores optaram por fixar mesmo o montante previamente estabelecido, até para não conflitar com os servidores da Prefeitura. Apenas Cabo Renato (PRD) votou contra.

Mais projetos

Além do reajuste para os servidores da Câmara, os vereadores aprovaram também o projeto de lei que institui no município o chamado ‘Domicilio Tributário Eletrônico’, medida que tem como objetivo desburocratizar a administração tributária do município.

Como já noticiado, a iniciativa destina-se à comunicação, por meio eletrônico, da Secretaria Municipal da Fazenda com pessoas físicas e jurídicas, sujeitas às obrigações tributárias instituídas no município.

Esse novo modelo, segundo a Administração Municipal, se justifica em razão dos avanços tecnológicos na área de comunicação, permitindo à Prefeitura, com os meios eletrônicos disponíveis, ampliar e modernizar sua relação com os contribuintes, na mesma esteira que as demais esferas de governo já promovem.

Os vereadores aprovaram também três homenagens póstumas. A primeira delas para denominar uma área de lazer no Jardim Residencial Riviera, em homenagem a Luiz Carlos Romani, de autoria do vereador Meidão (União Brasil).

Também de autoria do vereador Meidão, foi aprovada a denominação da atual rua Projetada 14, localizada no Parque Vista Alegre, em homenagem a Gileno José dos Santos. Encerrando as homenagens póstumas da noite, os vereadores aprovaram também um projeto de autoria de Jezebel Silva (Podemos) para denominar a atual rua Projetada 02, localizada no Parque Vista Alegre, com o nome de Antônio Carnevale.