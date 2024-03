No documento, o parlamentar afirma que não defendeu a educadora e que seu discurso foi tirado de contexto; confira o discurso na íntegra e tire suas próprias conclusões

publicado em 09/03/2024

Cabo Renato Abdala pediu direito de resposta e disse que não defendeu educadora que agrediu aluno dentro de escola (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Cabo Renato Abdala (PRD) encaminhou no final da tarde de anteontem um ofício à redação do A Cidade, onde solicita “direito de resposta” a respeito da reportagem sobre sua fala na Câmara em favor da educadora que agrediu um aluno dentro do Cemei Professora Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu. No documento, o parlamentar afirma que não defendeu a educadora e que seu discurso foi tirado de contexto.

A reportagem contestada por Abdala se deu em decorrência do discurso do vereador durante a sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (4). Na oportunidade, utilizando a tribuna no tempo de líder de seu partido, o PRD, Abdala afirmou que não foram observados os “pormenores” no caso da agressão e que houve “uma narrativa muito frouxa utilizada pela gestão e pela imprensa local quando citaram a demissão da profissional”.

“Em nenhum momento em nosso discurso saímos em defesa da educadora que jogou uma criança no chão, como fora afirmado na matéria acima elencada, o que fere o princípio da verdade, ao qual, deve ser respeitado por qualquer veículo de imprensa”, diz o ofício.

Diante da narrativa do vereador de que sua fala foi tirada de contexto, segue o discurso em seu inteiro teor e ipsis litteris (nas mesmas palavras), para que todos possam tirar suas próprias conclusões sobre o tema: