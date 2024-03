Sistema ocupa uma área de 6.402 metros quadrados na Cidade Universitária, com cerca de 2,5 mil placas instaladas e potência de 1.379, 18kWp

publicado em 07/03/2024

Autoridades políticas e lideranças da cidade prestigiaram ontem a inauguração da usina de energia solar na Unifev (Foto: A Cidade)

A implementação de medidas sustentáveis é uma das prioridades da Unifev, que inaugurou ontem a usina de energia fotovoltaica, na Cidade Universitária. Considerado um dos maiores sistemas já instalados em coberturas na região, o sistema passa a produzir, de forma independente, em média, 157.000 kWh de energia, que deverão suprir a necessidade de consumo mensal do Câmpus Centro e da Cidade Universitária.

Foram instalados cerca de 2.500 módulos solares, com potência total de 1.379,18kWp (quilowatt-pico). Eles estão dispostos sobre as coberturas das edificações da Cidade Universitária, ocupando uma área de 6.402,35 metros quadrados. Para a obra, foram investidos R$ 6,2 milhões.

O novo sistema foi conectado à rede da concessionária de distribuição de energia elétrica, a Elektro, gerando energia limpa, sustentável e renovável.

O controller da Instituição, Paulo Gil Guimarães, destaca a rápida recuperação do investimento, prevista para menos de seis anos. "A obra aprimora a infraestrutura da Unifev, criando um ambiente propício para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, além de fortalecer a posição da Instituição em busca de novos investimentos em projetos que reafirmam o seu compromisso com a sustentabilidade".