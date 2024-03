O evento acontecerá no auditório da Cidade Universitária, das 8h às 12h

publicado em 06/03/2024

Evento será realizado em 16 de março, na Cidade Universitária, e terá palestras com empresários e empreendedores (Foto: Unifev)

A Unifev, por meio do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, junto ao Sebrae/SP, realizará, no dia 16 de março, o Startup Day, com o objetivo de promover uma manhã voltada à inovação e ao empreendedorismo. O evento acontecerá no auditório da Cidade Universitária, das 8h às 12h.

As inscrições são gratuitas e abertas à população. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 8, pelo site unifev.edu.br/startupday.

De acordo com as coordenadoras do Nite, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e Profa. Ma. Mariane Barbará, serão realizadas palestras com empresários e empreendedores de startups, que apresentarão aos participantes os protótipos já criados.

“O Startup Day acontecerá simultaneamente em todos os estados e no Distrito Federal, para criar um ecossistema integrado e promover a troca de informações entre a comunidade acadêmica e a comunidade em geral”, explicou Lilian.

O cronograma das atividades contará com recepção, abertura oficial, apresentação de cases de sucesso (startups de Votuporanga e região), apresentação de protótipos do Laboratório de Ideação (Start-U), apresentação do cronograma de eventos do Nite-Sebrae e encerramento.