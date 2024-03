O evento teve como objetivo fortalecer a gestão educacional das redes municipais de ponta a ponta do Estado de São Paulo e promover a integração dos gestores

publicado em 05/03/2024

O evento teve como objetivo fortalecer a gestão educacional das redes municipais de ponta a ponta do Estado de São Paulo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A seccional paulista da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) realizou o "8° Encontro Regional - Giro São Paulo 2024", na cidade de São José do Rio Preto. O evento teve como objetivo fortalecer a gestão educacional das redes municipais de ponta a ponta do Estado de São Paulo e promover a integração dos gestores.

O encontro contou com a participação dos municípios da Macrorregião e reuniu a secretária municipal da Educação, Lucimara Rossato, e a gestora da Educação, Neiva Herreira. Diversos temas foram abordados durante o evento, incluindo "Encerrando Gestão Abrindo Possibilidades: como conduzir a educação municipal com eficiência em 2024", "Condutas vedadas aos agentes políticos no último ano de mandato" e demandas dos Polos Regionais para a construção das Oficinas do Fórum Estadual da Undime.

A secretária Lucimara destacou a importância do encontro: "Nossa participação foi de grande valia, tivemos muitas dúvidas esclarecidas sobre como atuar neste último ano de mandato da atual gestão, o que nos é permitido ou não. Tudo que vem de encontro para continuarmos desenvolvendo um bom trabalho na Educação municipal durante todo o ano."