Com o tema “Educação e Tecnologia em suas Relações Afetivas de Aprendizagem”, o evento será realizado nos dias 10 e 11 de abril, no Villa Conte, em São José do Rio Preto

publicado em 26/03/2024

‘Educação e Tecnologia em suas Relações Afetivas de Aprendizagem’ é o tema do evento que será realizado nos dias 10 e 11 de abril (Foto: Divulgação)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA segunda edição da Expoeducare está próxima e promete ser um marco no cenário educacional do interior de São Paulo. Com o tema “Educação e Tecnologia em suas Relações Afetivas de Aprendizagem”, o evento será realizado nos dias 10 e 11 de abril, no Villa Conte, em São José do Rio Preto.Um dos destaques desta edição é a presença da Monja Coen, que pela primeira vez participa de um evento no Noroeste Paulista. Além dela, a programação conta com palestras de renomados profissionais, como Rossandro Klinjey, Emília Cipriano, Regina Shudo, Cléber Fabiano, Luciana Brites, Diogo Almeida e as fundadoras da SOS Educação, Taís Bento e Roberta Bento.Com expectativa de reunir mais de cinco mil pessoas entre professores, gestores, secretários e lideranças da área da educação de mais de 350 municípios, a Expoeducare oferecerá 48 horas de programação e imersão. Serão palestras, apresentações culturais, visitas ao pavilhão de estandes dos expositores, workshops, oficinas práticas e rodas de conversa."A Expoeducare traz à tona a temática relacionada às tecnologias educacionais e as suas relações afetivas de aprendizagem, principalmente, porque na atualidade a tecnologia tem ditado as metodologias mundiais usadas dentro das salas de aulas, tanto de escolas públicas quanto privadas. É preciso discutir a efetividade dessas tecnologias sob duas óticas: o quanto interferem na rotina de uma escola, por meio do uso da internet, lousas digitais, tablets e laboratórios de informática, e o quanto refletem nas relações afetivas entre professores, alunos e profissionais da educação", afirmou Marcelo Batista, coordenador executivo do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo (ADE) e vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior.O evento também contará com mais de 40 expositores que apresentarão novas tecnologias e soluções metodológicas no processo de alfabetização. A visitação ao pavilhão de expositores é gratuita. Já o pacote que dá direito às palestras e certificação custa a partir de R$ 299,90 por pessoa para escolas de municípios que compõem o ADE Noroeste Paulista, a AMA e escolas associadas à Acirp. Para o público em geral, o pacote custa a partir de R$ 349,90 por pessoa. Grupos com mais de 10 pessoas têm descontos especiais.A Expoeducare é um evento promovido pela marca Educare, com patrocínio master da Editora Brasil Cultural e parceria de diversas empresas e entidades, como Acirp, AMA, Altbit - Locação de Tecnologia, Educa, Griô Educacional, Maker Robotics, Saber, Sênior Editora, Universitário Sistema Educacional, Universos Editora e Moderna Editora.Para mais informações e compra de ingressos, acesse o site www.expoeducare.com.br.