publicado em 12/03/2024

(Foto: A Cidade)

No último dia 8 de março, o Sindicato dos Comerciários de Votuporanga deu início às celebrações do Dia Internacional da Mulher com um encontro festivo que se estendeu ao longo do dia. O evento contou com a presença das mulheres associadas, que se reuniram para celebrar a importância desta data especial.

O encontro, marcado por uma atmosfera alegre e de confraternização, foi palco de momentos significativos para as mulheres presentes. Em um dia repleto de atividades, as associadas puderam compartilhar experiências, fortalecer laços e refletir sobre as conquistas e desafios enfrentados pelas mulheres comerciárias.

Dando continuidade às comemorações do mês de março, dedicado às mulheres, Lia Marques, presidente do Sincomerciários, organizou uma viagem especial. Na manhã de ontem, um ônibus lotado de mulheres partiu rumo ao Parque Turístico Aquático de Avaré.

A viagem, idealizada com carinho por Luiz Carlos Motta, presidente da Federação dos Comerciários e deputado federal, proporcionou um dia de lazer e descontração para as convidadas. Em meio às belezas naturais do local, as mulheres puderam desfrutar de momentos de relaxamento e diversão, em uma celebração das conquistas e alegrias que permeiam a vida das mulheres comerciárias.