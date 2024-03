A entrega das obras está prevista para sexta-feira (8), junto com atrações culturais gratuitas

publicado em 05/03/2024

Centro de Convenções foi completamente revitalizado e ganhou também novo sistema de climatização; reinauguração será na sexta (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal de Cultura, preparou uma programação especial para a reinauguração do Centro de Convenções, na Avenida dos Bancários, que passou por um amplo processo de revitalização e substituição do sistema de climatização. A entrega das obras está prevista para sexta-feira (8), junto com atrações culturais gratuitas.

O espaço onde são realizados eventos culturais e artísticos vinha passando por problemas estruturais, principalmente no sistema de ar-condicionado, o que agora foi definitivamente solucionado. Além disso, toda a estrutura ganhou nova pintura, o telhado foi trocado, além de outras intervenções para melhor receber o público.

“É uma obra que soluciona definitivamente um problema que parecia ser simples, mas não foi. Não era só trocar os aparelhos de ar condicionado, foi necessário fazer melhorias em todo o sistema elétrico, tivemos algumas dificuldades para encontrar empresas especializadas que comprovassem capacidade técnica, mas, finalmente, entregaremos mais essa importante obra. É mais um investimento em um dos nossos principais espaços culturais, voltado para todas as famílias de Votuporanga e da região também”, disse o prefeito Jorge Seba.

E para testar já em grande estilo as melhorias, a secretaria de Cultura e Turismo anunciou duas atrações. A primeira será musical com a Camerata Vila Lobos em: “4 Estações de Vivaldi”. Logo na sequência será apresentada a peça “Tudo a Fazer”, da Companhia "Azul Celeste" de São José do Rio Preto.

O espetáculo tem dramaturgia inédita de Alexandre Manchini Jr. e Jorge Vermelho, produzida desde abril de 2020, no período da pandemia, e direção conjunta entre a premiada atriz Georgette Fadel e o ator e diretor da Azul Celeste, Jorge Vermelho.

Além da apresentação do espetáculo a Companhia Azul Celeste ministrará gratuitamente o workshop Presença Cênica, no mesmo dia, das 17h30 às 19h, também no Centro de Convenções, e a proposta é que os participantes do workshop entrem em cena com o elenco do espetáculo Tudo a Fazer, no papel de coro.