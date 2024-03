As inscrições estão abertas até o dia 11 de março e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário on-line

publicado em 06/03/2024

As inscrições estão abertas até o dia 11 de março e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário on-line (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), Câmpus Votuporanga, está oferecendo cursos gratuitos com vagas remanescentes nos segmentos de Idiomas, Educação Ambiental e Informática.

As inscrições gratuitas estão abertas e seguem até o dia 11 de março e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário on-line no QR Code da imagem. O candidato deverá escolher um curso entre os listados, preencher todos os dados e gerar o formulário, que deverá ser impresso, assinado e, juntamente da respectiva documentação, entregue no IFSP. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, e na sexta, das 7h às 19h.

Confira os cursos ofertados:

Alemão Básico: Com carga horária de 40h, o curso tem como objetivo o desenvolvimento básico das habilidades para fluência em língua alemã. São sete vagas disponíveis para pessoas com ensino fundamental completo e noções de informática. As aulas serão às terças-feiras, das 19h às 21h30.

Educação Ambiental e Sustentabilidade: Com carga horária de 40h, o curso visa sensibilizar a coletividade sobre questões ambientais e sua participação na defesa do meio ambiente. São 29 vagas disponíveis para servidores, professores, estudantes e membros da comunidade interessados no tema. Pré-requisito: ensino fundamental completo. As aulas serão às terças-feiras, das 19h às 22h.

Informática Básica: Com carga horária de 40h, o curso é voltado para pessoas que necessitam de conhecimentos básicos de informática. São 16 vagas disponíveis para pessoas da comunidade com idade entre 16 e 60 anos. As aulas serão às quartas-feiras, das 19h às 22h.