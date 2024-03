As festividades terão início no dia 25 de março e contarão com uma série de eventos que prometem animar os riolandenses e celebrar o desenvolvimento e a história da cidade

publicado em 08/03/2024

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Riolândia divulgou a agenda de comemorações em celebração ao aniversário de 70 anos de Emancipação Política do município. As festividades terão início no dia 25 de março e contarão com uma série de eventos que prometem animar os riolandenses e celebrar o desenvolvimento e a história da cidade.

No dia 25 de março, está prevista a inauguração do Centro de Eventos, localizado no antigo cinema da cidade, às 19h. O espaço renovado promete ser um ponto de encontro para a comunidade, contribuindo para a cultura e o lazer local.

Já no dia 26 de março, a programação inclui uma Missa em comemoração aos 70 anos de Emancipação Política de Riolândia, que será realizada na Igreja Matriz, às 19h. A celebração religiosa é uma oportunidade para os moradores se reunirem e agradecerem pelas conquistas e pela história do município.

No dia 27 de março, serão realizadas duas inaugurações que marcarão a data. Às 09h, está prevista a inauguração do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), localizado na Avenida 5, nº 666, que oferecerá serviços de saúde mental à população. Em seguida, às 10h30, será inaugurado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que funcionará no antigo CEO, reforçando o atendimento de emergência no município.

Para encerrar as comemorações, nos dias 30 e 31 de março, estão programadas festividades na Praia de Riolândia. O local será palco de atividades culturais, esportivas e recreativas, proporcionando momentos de diversão e integração para toda a comunidade.