Durante os últimos 120 dias, a pesca estava proibida para proteger espécies nativas da fauna brasileira, como o Pintado, Dourado, Piau, Piapara, Pacu, Curimbatá, Mandi, Lambari e o Barbado

publicado em 01/03/2024

Durante os últimos 120 dias, a pesca estava proibida para proteger espécies nativas da fauna brasileira (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O período de reprodução dos peixes, conhecido como piracema, chegou ao fim, e desde ontem a pesca foi liberada nos rios da região. Durante os últimos 120 dias, a pesca estava proibida para proteger espécies nativas da fauna brasileira, como o Pintado, Dourado, Piau, Piapara, Pacu, Curimbatá, Mandi, Lambari e o Barbado.

A proibição da pesca começou no dia 1º de novembro de 2023 e foi crucial para preservar a fauna aquática, segundo a Polícia Ambiental. As restrições são baseadas em critérios técnicos que levam em consideração fatores como volume de chuvas, nível dos mananciais e temperatura das águas, garantindo a interação biológica entre os peixes e seu habitat natural.

O comandante do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, major Alessandro Daleck, explicou a importância da piracema para a conservação dos peixes de água doce. Durante o período anterior ao início das chuvas, os peixes acumulam gordura na cavidade abdominal. Com o aumento do volume de água nos rios, eles migram para as cabeceiras dos rios, locais ideais para a desova, onde os ovos ficam protegidos de predadores.