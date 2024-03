Para participar, basta se identificar como mulher acima de 13 anos e doar itens de higiene pessoal feminina para receber um desconto de 50% no ingresso para o day use do parque aquático, de 08 a 10 de março (de sexta-feira a domingo)

publicado em 06/03/2024

Para participar, basta se identificar como mulher acima de 13 anos e doar itens de higiene pessoal feminina (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Neste Dia Internacional da Mulher, o parque aquático Hot Beach Olímpia preparou uma celebração especial que une diversão, lazer e solidariedade. Para participar, basta se identificar como mulher acima de 13 anos e doar itens de higiene pessoal feminina para receber um desconto de 50% no ingresso para o day use do parque aquático, de 08 a 10 de março (de sexta-feira a domingo).

Essa iniciativa única visa proporcionar momentos de alegria e descontração, ao mesmo tempo em que contribui para causas essenciais, promovendo a solidariedade entre as mulheres. Serão aceitos itens como absorventes, sabonetes, shampoo, condicionador, creme dental, entre outros produtos de cuidado pessoal. Os itens arrecadados serão destinados a uma instituição de Olímpia que atende mulheres.

Os ingressos com desconto já estão disponíveis para compra no site do Hot Beach e estarão vigentes até o dia 10 de março para todas as pessoas que se identificarem como mulheres acima de 13 anos.