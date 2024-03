O evento, aberto à comunidade, visa discutir temas relevantes sobre empreendedorismo feminino e novos modelos de negócios

publicado em 06/03/2024

Tais Baptista, CEO e fundadora da Preta Porter, fará uma palestra gratuita no Senac de Votuporanga no próximo dia 6 (Foto: Divulgação)

Em celebração ao Mês da Mulher, o Senac Votuporanga promoverá, no dia 6 de março, às 14h, uma palestra gratuita com a CEO e fundadora da Preta Porter, Tais Baptista. O evento, aberto à comunidade, visa discutir temas relevantes sobre empreendedorismo feminino, novos modelos de negócios, o papel das mulheres no mercado de trabalho e as perspectivas futuras.

Tais Baptista, além de ser proprietária da Preta Porter, uma empresa especializada no desenvolvimento de tecnologias para produtos destinados aos cabelos crespos, também é a fundadora da Gand Startups, agregando vasta experiência e conhecimento no campo do empreendedorismo.

A palestra será uma oportunidade valiosa para aqueles interessados em adquirir insights sobre como iniciar e gerir um negócio próprio, especialmente no contexto do empreendedorismo feminino, que tem ganhado cada vez mais destaque na sociedade contemporânea.